Gobierno de Francia pone fin a la temporada de la Ligue 1

Pese a que aún no se ha hecho oficial por parte de los representantes del fútbol francés, la Ligue 1 no podrá continuar con sus actividades lo que resta de temporadas.

Así lo confirmó el primer ministro francés Edouard Philippe, tras tener una Asamblea Nacional esta mañana.

Además del futbol, ningún otro deporte podrá tener actividad, al menos hasta el mes de septiembre, informó el mandatario.

"La temporada 2019-2020 de deportes profesionales, incluido el fútbol, no podrá reanudarse", anunció el primer ministro francés Edouard Philippe, este martes en un discurso en la Asamblea Nacional, truncando las esperanzas de los diferentes campeonatos, interrumpidos desde marzo debido a la pandemia de coronavirus.

"Todos los eventos que reagrupen a más de 5.000 participantes no podrán celebrarse antes de septiembre", dijo Philippe.

Esta medida concierne a "las grandes manifestaciones deportivas, culturales, incluidos los festivales, y los grandes salones profesionales", detalló.

