Final donde estaría Jorge Vega fue cancelada por coronavirus 

El gimnasta guatemalteco Jorge Vega, clasificó esta madrugada a la final de salto de la Copa del Mundo de Bakú, Azerbaiyán, y se ubicó entre los ocho mejores del mundo.

La final estaba programada para este domingo y Vega estaba ilusionado con lograr su mejor posición para poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pero al filo del mediodía de este viernes se ha dado la noticia que dicha Copa del Mundo queda cancelada por el brote del virus Covid-19.

Este fue el comunicado emitido por la Federación Internacional de Gimnasia:

#ArtisticGymnastics – Finals of FIG Apparatus World Cup in #Baku have been cancelled.

👉 https://t.co/g38H52xlGh

— FIG Media (@FIG_media) March 13, 2020