UEFA repartirá 236 millones entre sus 55 federaciones afiliadas

La UEFA anunció este lunes el pago de 236,5 millones de euros a sus 55 federaciones miembro para ayudarlas a superar las dificultades financieras relacionadas con la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Esta ayuda forma parte del programa 'HatTrick', que permite apoyar proyectos de desarrollo del fútbol de cada federación, explicó la instancia.

Cada federación europea recibirá 4,3 millones de euros que podrá utilizar según "sus propias prioridades" para hacer frente al "impacto negativo del coronavirus en el fútbol a todos los niveles".

UEFA announced that it has distributed over €200 million to its member associations in order to help them cope with the financial challenges created by the coronavirus pandemic. Funds were made available via the HatTrick programme, #COVID19 pic.twitter.com/PPKJ92LiAP

— Gundasport official page (@GundasportP) April 27, 2020