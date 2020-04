“Fue un golpe muy duro”, Ronaldinho rompe el silencio desde su prisión-hotel

La leyenda del futbol brasileño, Ronaldinho Gaúcho, habló por primera vez desde que fue apresado en Paraguay y mostró mucha tristeza.

Ronaldinho y su hermano Roberto están acusados de uso de documento paraguayo auténtico de contenido falso.

Por este delito la justicia local penaliza con hasta cinco años de prisión o multa.

Las palabras de Ronaldinho

"Fue un golpe muy duro. Jamás imaginé pasar por una situación así", dijo Ronaldinho Gaúcho desde su prisión-hotel en Asunción.

"Dinho" está retenido en un hotel de lujo, mientras aguarda la decisión del juez ante un pedido de libertad condicional.

"Me quedé totalmente sorprendido al saber que los documentos no eran legales", expresó el ex Barcelona al diario "Abc de Asunción".

Esta fue su primera entrevista concedida a un medio de prensa desde su detención el 6 de marzo, publicada el domingo.

Ronaldinho pagó 1 millón 600 mil dólares como garantía para que el juez decrete su prisión domiciliaria y la de su hermano.

Esperan su libertad

El ex ídolo del fútbol dijo que espera recuperar su libertad "lo antes posible" en base "a todo lo que aportamos en el caso".

Además, dijo que su intención siempre fue colaborar con la pesquisa judicial.

"Vinimos para participar del lanzamiento de un casino online y para el lanzamiento del libro autobiográfico 'Un crack de la vida' con la empresa que tiene los derechos de explotación en Paraguay", manifestó el Balón de Oro 2005.

Y aseguró que su intención "toda la vida fue llevar alegría a la gente con mi fútbol".

De su estadía en la cárcel

El 6 de marzo, Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en la Agrupación Especializada de la Policía.

Ahí, compartieron espacio con una treintena de policías condenados por delitos penales y políticos procesados por corrupción.

Ellos "me recibieron con amabilidad: jugué al fútbol, firmé autógrafos, hice fotos", recuerda.

No había motivo para no hacerlo con personas que estaban viviendo un momento difícil, igual que yo".

Dijo que lo primero que hará al abandonar Paraguay será encontrar a su madre.

"Lo primero que haré será dar un beso grande a mi madre" y luego "absorber el impacto que esta situación ha generado".

Los abogados del deportista gestionan obtener la libertad condicional tras la reanudación de la actividad judicial el 4 de mayo, suspendida en prevención de la pandemia del Covid-19.

*Con información de AFP