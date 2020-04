¿En qué fecha se reiniciaría la Liga Premier tras paro por COVID-19?

La Premier League estudia reanudar la temporada el 8 de junio y acabar el campeonato inglés de fútbol el 27 de julio.

Al suspenderse el campeonato a mediados de marzo por la pandemia del COVID-19, restaban 92 partidos para el final del torneo.

La lucha por el título parecía decantada al Liverpool, equipo que lleva 30 años esperando para volver a conquistar la liga inglesa.

