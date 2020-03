Manchester City pierde el derbi ante United; Liverpool más cerca del título

El Manchester City (2º) sufrió un tropiezo en su intento de asegurar cuanto antes el subcampeonato al perder una vez más el derbi de su ciudad ante el Manchester United (5º), que ganó 2-0 en Old Trafford, este domingo en el duelo estelar de la 29ª jornada, tras la cual el líder Liverpool se acerca todavía más al título.

De los cuatro derbis de Manchester jugados esta temporada, tres han sido ganados por el United y uno por el City.

En la Premier League, el Manchester United se había impuesto ya 2-1 en la primera vuelta, en el Etihad Stadium.

Los 'Red Devils' también ganaron a sus vecinos en la vuelta de semifinales de la Copa de la Liga (1-0), aunque el City había vencido 3-1 en la ida y consiguió gracias a ello el billete para la final, que luego ganó contra el Aston Villa.

Más allá de las cuestiones de la rivalidad local, el Manchester City puede ver peligrar su ventaja como segundo de la clasificación.

Los 'Citizens' se quedan con siete puntos de ventaja sobre el tercero, el Leicester, que juega el lunes como local contra el Aston Villa (19º), con la posibilidad de aproximarse a cuatro unidades.

Las luchas por el subcampeonato y por los puestos de Champions parecen centrar el interés en la recta final de la liga inglesa, toda vez que la pelea por el título parece decidida por la enorme ventaja del líder Liverpool, cuya única duda parece ser cuándo se proclamará matemáticamente campeón.

La derrota del Manchester City amplía todavía más el margen del Liverpool, que el sábado venció 2-1 al Bournemouth (18º) y que tiene ya 25 puntos sobre el segundo clasificado.

"Hemos fallado, sobre todo en la primera parte, en la que recibimos un gol que debíamos haber evitado. Pero la segunda parte fue buena. Felicidades en cualquier caso al United", afirmó el entrenador del City, Josep Guardiola.

En el derbi de Old Trafford de este domingo, el primer gol del partido llegó a la media hora con una jugada ensayada, cuando el portugués Bruno Fernandes sacó una falta con un globo para que su compañero francés Anthony Martial sorprendiera a todos entrando en el área y rematando de volea, para poner el primero en el marcador en el minuto 30.

Same passion on and off the pitch.

To those at Old Trafford and beyond: thank you for making today so memorable! 🔴#MUFC pic.twitter.com/uXc8CSiGu7

— Manchester United (@ManUtd) March 8, 2020