Leyendas del Hexacampeonato crema se reunieron en un Instagram Live

Esta mañana los aficionados cremas tuvieron la oportunidad de recordar majestuosos momentos del club albo en los últimos años.

Y es que tres de los pilares del 'Hexacampeonato' estuvieron presentes en un Instagram Live, organizado por el club blanco.

Los participantes de esta reunión fueron, José Manuel "Moyo" Contreras, Joel Benítez y el panameño Rolando "el toro" Blackburn"

Instagram Live a partir de las 10:00 A.M. junto a @josemc10 , @Toro_Blackburn y @joelbenitez29 , presentado por @PepsiGuate 😎

La actividad sirvió para que los aficionados cremas rememoraran la mítica final del famoso 'Hexacampeonato', donde derrotaron al acérrimo rival, Municipal.

"Hoy tengo la oportunidad de compartir con dos grandes amigos que me dio el futbol" fue la frase con la que inició José Manuel Contreras.

El primero en participar fue el defensor paraguayo, Joel Benítez y recordaron la época gloriosa del club Comunicaciones

Benítez habló sobre la situación en Paraguay: "La situación en Paraguay está difícil, pero se están tomando medidas y se está cumpliendo bastante bien".

El paraguayo también habló sobre como está manejando los entrenos mientras se encuentra en cuarentena.

"Estamos haciendo ejercicio todos los días, jugando en la casa y disfrutando todos los días".

Además recordó con mucho cariño su etapa en el futbol guatemalteco, ya que estuvo en dos etapas en el club blanco.

"De Guatemala extraño muchas cosas, sobre todos las amistades y las frases típicas de allá".

El paraguayo también envió un mensaje en esta pandemia del coronavirus que afecta a nivel mundial.

"Cuídense y traten de tomar todas las medidas para vencer este virus y no debe ser más fuerte que nosotros, hay que pensar en toda nuestra familia, si no es urgente no hay que salir de la casa, les agradezco todo el cariño a la afición de Comunicaciones".