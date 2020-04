Brian Allen, el primer caso de coronavirus en la NFL

En la NFL se ha confirmado el primer caso de coronavirus en un jugador.

Se trata del centro de Los Angeles Rams, Brian Allen, quien dio positivo a un test que le realizaron de Covid-19.

Sin embargo, se encuentra bien de salud, siendo el primer caso de contagio conocido de un jugador de la liga de football americano (NFL).

"Los Angeles Rams confirman que el centro Brian Allen dio positivo para el coronavirus, pero se siente mejor", dijo la franquicia angelina en un comunicado.

Rams confirm Brian Allen tested positive for COVID-19 three weeks ago.

He is "feeling good, he's healthy and he's on the road to recovery."

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) April 16, 2020