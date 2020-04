Piloto de Nascar es despedido por insultos racistas

El piloto estadounidense de NASCAR, Kyle Larson fue despedido este martes de su equipo por usar un insulto racista durante su participación dos días antes en una carrera virtual transmitida en directo.

El lunes, en medio de una gran controversia por el comentario de Larson, el equipo Chip Ganassi Racing ya había suspendido sin sueldo al piloto, que también fue apartado indefinidamente de la serie NASCAR y perdió varios de sus patrocinadores.

Breaking: Chip Ganassi Racing has fired star NASCAR driver Kyle Larson after his use of a racial slur during a virtual race. pic.twitter.com/X2Hyb65nb0

— SportsCenter (@SportsCenter) April 14, 2020