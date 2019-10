VIDEO. Pilotos de Nascar se van a los golpes después de carrera

Momentos de tensión se vivieron en los pits de Nascar después de que finalizada la carrera dos pilotos se fuera a los golpes.

El momento fue captado por las cámaras de televisión que transmitían el evento dicha carrera.

Se desconoce si los involucrados recibirán algún tipo de sanción o multa por los hechos en los que estaban involucrados.

La carrera se disputó en el Martinsville Speedway que está situado en el estado de Virginia, Estados Unidos, 6 km al sur de la ciudad de Martinsville, y 70 km al norte de la ciudad de Greensboro.

El recinto fue testigo de una impactante pelea entre los pilotos Joey Logano y Denny Hamlin quienes se fueron a los golpes después de haber finalizado la carrera.

"YOU WANNA GO!?"

Check out this alternate angle of Joey Logano and Denny Hamlin's post-race altercation, via @NASCAR. pic.twitter.com/YfH0KFDafC

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 28, 2019