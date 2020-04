“El futbol no es más importante que la vida de mis paisanos"

Este miércoles se cumple un mes desde que el COVID-19 decidió ponerle una pausa al futbol nacional y los protagonistas dan su punto de vista.

En la mente quedaron grabados los golazos que le marcó Jorge Aparicio a Municipal, en el Clásico 312 que terminó 3-0, por la jornada 13, que pudo haber sido el último del Torneo Clausura.

Y es que las probabilidades de que el futbol vuelva a la normalidad son inciertas, mientras los protagonistas coinciden en que primero es la salud.

Hasta el momento, la Liga Nacional no ha cancelado el torneo y ha dicho que esperará hasta el fin de semana para saber qué camino tomar.

“El panorama es triste, llevábamos un buen ritmo de competición, habíamos recuperado la participación internacional y se nos viene este parón", Jaime Sánchez, presidente de la Liga Nacional.

"Si se llegara a cancelar el torneo, perdemos todos. De momento nos queda esperar, estamos amarrados a lo que diga el Presidente Alejandro Giammattei”, recalcó.

Para Sebastián Bini, técnico de Municipal esto “es algo para lo que no estábamos preparados. Quiero creer que dará tiempo de reanudar el torneo, pero no me salgo de la realidad, esta y la próxima semana serán las más duras”.