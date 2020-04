Eden Hazard relata la estricta dieta que tiene que llevar para no subir de peso

El atacante del Real Madrid, Eden Hazard, reveló en una entrevista lo complicado que es estar en cuarentena y las tentaciones que conlleva estar encerrado en casa.

Y es que el belga fue criticado en su llegada al club blanco por su sobrepeso, algo que sirvió de burla para muchas personas, sin embargo desde ese entonces Hazard lleva una dieta bastante estricta.

Además, reveló su plan de ejercicios para poder superar la lesión que lo ha alejado de los terrenos de juego durante mucho tiempo.

Esta semana, el medio belga, RTBF reveló una entrevista que le hicieron a Eden Hazard hace algunas semanas, donde habló sobre su vida en Madrid, como supera su lesión, además de la dieta que le ha costado.

Hazard, reveló que la dieta es lo más complicado de estar en cuarentena, ya que es tentativo comer bollos estando encerrado.

Eden Hazard: "Para mí el confinamiento también es complicado. Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa a por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil".#HalaMadrid pic.twitter.com/qYIw4is4hg

