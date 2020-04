Antigua GFC invita a los guatemaltecos a usar la mascarilla

El actual subcampeón de Guatemala, Antigua GFC, lanzó este domingo un reflexivo mensaje en la lucha que tiene el mundo ante la pandemia del nuevo coronavirus que ya ha causado la muerte de más de un millón 790 mil personas.

El gran protagonista fue el volante argentino, Pablo Mingorance, quien al estilo de Cristiano Ronaldo, que utilizó mascarillas con los colores de las banderas de Italia y Portugal, el “Chicho” mostró una con los colores de Guatemala.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2020