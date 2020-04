Grandes Ligas lamentan la muerte de la leyenda de los Cubs, Glenn Beckert

El béisbol de los Estados Unidos, se vistió de luto tras el anuncio del fallecimiento del histórico Glenn Beckert.

Cuatro veces "All-Star" de los Cachorros de Chicago en las Grandes Ligas de béisbol, Beckert falleció este domingo a los 79 años.

El jugador de segunda base con los Cubs desde 1965 a 1973 pasó dos temporadas más con los Padres de San Diego antes de retirarse.

The Chicago Cubs are saddened to learn of the death of former infielder Glenn Beckert.

Beckert was a gold glove winner and four-time All-Star in his nine seasons with the Cubs. pic.twitter.com/rh9JiEpQod

— Chicago Cubs (@Cubs) April 12, 2020