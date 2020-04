Tom Brady hace una fuerte confesión sobre su paso por los Patriots

Después de 20 largas temporadas de ser parte de los Patriots de New England, el mariscal de campo, Tom Brady, le ha dado un giro a su carrera y ahora jugará con los Tampa Bay Buccaneers.

Tom Brady reconoció este miércoles haber sufrido conmociones cerebrales durante sus dos décadas de carrera en los New England Patriots.

Sin embargo, fue enfático al decir que eso no le impedirá perseguir su séptimo título de la NFL.

Brady, considerado a sus 42 años como el mejor mariscal de campo de la historia, dijo en el programa de radio "The Howard Stern Show" que ha padecido importantes lesiones en la cabeza que no le llevaron a pensar en la retirada.

"Definitivamente he tenido conmociones cerebrales, sí", dijo Brady, que acaba de abandonar a los Patriots firmando por dos temporadas con los Tampa Bay Buccaneers.

"Podría sentarme aquí y dejar de jugar al football y preocuparme por lo que va a pasar, por esto o por lo otro, en lugar de decir, '¿Por qué no vivo mi vida de la manera que quiero y la disfruto?", dijo el jugador.

"Si quieres detenerte, detente, adelante", dijo Brady sobre los riesgos del juego. "Pero para mí, porque siento que todavía puedo jugar, no significa que deba dejar hacerlo porque es lo que todos me dicen que debo hacer".

Just delivered to my front door…

NEW team, NEW uniform.

Your first look at the @TomBrady @Buccaneers jersey. pic.twitter.com/24aEkd9qqM

— Andrew Siciliano (@AndrewSiciliano) April 8, 2020