Futbolistas crean el reto más solidario para ayudar a los guatemaltecos

Me sumo a la campaña social promovida por @sifupgua #FutbolistasGTChallenge #FutbolistasSolidarios consiste en : Ayudar a una familia o persona dentro de nuestra comunidad que esté pasando una situación grave llevándole víveres o dinero, la persona al que se lo di es una persona de la economía informal que vive del día a día. RETO A @nicholash1 @jv1526 @kamianif23