Rustu Recber, exportero azulgrana, sale de estado crítico y deja el hospital

El exjugador del Barcelona, Rustu Recber, vivió una pesadilla por el coronavirus, que hizo que sus labios y piel se tornaran de color gris.

Y después de haber estado 11 días en el hospital, en estado crítico, el exjugador abandonó este lunes el hospital, informó su esposa.

Las palabras de su esposa

"¡Qué día tan maravilloso, gracias Dios… Mi esposo abandonó el hospital tras 11 duros días", escribió Isil en su cuenta de Instagram.

AFP

"No estoy completamente feliz porque hay aún muchos pacientes esperando en los hospitales a recuperarse", continuó.

Pero "Seguiré rezando por todos aquellos que luchan por sobrevivir en cuidados intensivos", añadió.

Días atrás, Isil Recber rompió el silencio y contó cómo habían batallado contra esa enfermedad.

“Las primeras 72 horas son muy críticas. Rustu tuvo fiebre durante días y horas como la malaria", declaró entonces.

También dijo que su esposo había sufrido síntomas nunca antes visto.

“Los labios y la piel se le ponen grises, respira rápido, tiene dificultad para respirar, una tos interminable, el pulso irregular y no habla”.

La trayectoria de Rustu Recber

El exinternacional turco, de 46 años, tuvo un breve paso por el Barcelona tras haber brillado en el Mundial de Corea y Japón 2002 en el que su selección logró un histórico tercer puesto.

AFP

En su país jugó en los gigantes Fenerbahce y Besiktas. Se retiró del fútbol en 2012.

Otro mito del futbol turco, el entrenador del Galatasaray Fatih Terim, que también había sido contagiado por el COVID-19, fue dado de alta el pasado 30 de marzo.

Según las cifras oficiales turcas ofrecidas este lunes, el país ha registrado 27 mil 000 casos, con 574 fallecidos.

*Con información de AFP