Rustu Recber, exportero azulgrana, sale de estado crítico y deja el hospital

View this post on Instagram

İyi ki evimizin babasısın RR🧿 Seni çok seviyoruz💌💌💌 Başta kendi babalarımız,evimizin babası vee tüm değerli babaların bu güzel gününü kutluyorum.. Hayatta olmayan babalarımız da kalbimizde yaşıyor ve onları da sevgiyle anıyoruz..🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌀💙#bestdady#happyfathersday #rırfamily#maşallah