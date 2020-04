Exjugador de la NFL muere por coronavirus tras haber sido dado de alta

La NFL se viste de luto este domingo luego de que se dio a conocer el deceso del reconocido exjugador de los Saints, Tom Dempsey, por COVID-19, pero ¿Qué sucedió?

El ex pateador de los Saints de Nueva Orleans, falleció a los 73 años, por complicaciones respiratorias provocadas por el coronavirus, informó la prensa estadounidense.

Dempsey había sido internado hace dos semanas cuando contrajo el COVID-19, pero apenas el martes pasado fue dado de alta del hospital en el que se encontraba. Cuatro días después se dio su deceso.

Statement from New Orleans Saints Owner Gayle Benson on the death of legendary kicker Tom Dempsey: https://t.co/nDVUocm2UC

— New Orleans Saints (@Saints) April 5, 2020