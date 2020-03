NFL sufre su primer caso por coronavirus

Este jueves se conoció que Sean Payton, entrenador de los New Orleans Saints de la NFL, dio positivo en un test de COVID-19.

Payton se convirtió en el primer caso de contagio que se conoce en la liga de football americano (NFL).

"Agradezco los buenos deseos. Me siento mejor y afortunado de no tener ningún síntoma respiratorio. Cuatro días más en casa", escribió Payton en Twitter.

Con su mensaje adjuntó una fotografía en la que aparece sonriendo acompañado de su perro.

Poco antes, Peyton le había confirmado su contagio al periodista de ESPN Adam Schefter.

Le explicó que el domingo comenzó a sentirse mal y se sometió a la prueba, cuyo resultado conoció este jueves.

Appreciate the well wishes. I'm feeling better and fortunate to not have any of the respiratory symptoms. 4 more days at home.#BEATCovid pic.twitter.com/vvjbnqoeZx

— Sean Payton (@SeanPayton) March 19, 2020