COVID-19: se cumplen 20 días sin futbol en Guatemala

Han transcurrido 20 días sin futbol en Guatemala debido a la cuarentena que fue implementada por el Gobierno para contrarrestar los contagios del nuevo virus COVID-19.

La actual situación ha llevado a todos los deportistas a un estilo de vida que jamás se imaginaron.

Ante la ausencia de partidos, entrenamientos y concentraciones masivas, así como la limitación del transporte público, restricción en la movilidad vehicular y a pie desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente, la forma de entrenar para los atletas ha transcurrido entre las paredes de sus viviendas.

Así inició la falta de futbol en nuestro país

La jornada 13 del Clausura 2020 se disputaría entre el sábado 14 y domingo 15 de marzo, y la misma incluía el Clásico 312 entre Municipal y Comunicaciones.

Para esos días ya existían focos de alerta por el COVID-19, que en ese momento, tenía a China como el país con más positivos.

Fue el viernes 13 de marzo cuando el presidente de la República, Alejandro Giammattei, confirmó el primer caso de un guatemalteco contagiado de COVID-19.

URGENTE. Confirman primer caso de coronavirus en Guatemala El mandatario guatemalteco confirmó el caso en Guatemala.

Luego, el sábado 14, se dio la orden que todo evento deportivo que se disputara desde el domingo 15 de marzo debería ser sin la presencia del público, es decir a puerta cerrada.

Por ende, fue el Deportivo Mixco el único que gozó que su partido ante Xelajú (1-0) fuese con la presencia de aficionados.

El domingo, nuestro futbol se disputó a puerta cerrada, con victorias de Antigua GFC (3-0), Cobán Imperial (2-0) y Comunicaciones (3-0) ante Sanarate, Guastatoya y Municipal respectivamente.

Covid-19: Eventos deportivos en Guatemala serán a puerta cerrada, según Gobierno La decisión fue tomada como medida de prevención ante el nuevo coronavirus.

Último partido jugado

La jornada 13 se cerró con el clásico guatemalteco, era la edición 312, y el mismo fue ganado por los cremas 3-0, con anotaciones de Jorge Aparicio (25’ y 65’) y Andrés Lezcano (59’).

En los días siguientes, se tomó la decisión de que el futbol, tanto de Liga Nacional, Primera División, Segunda División, Tercera División, Futbol Femenino, Futsala y Futbol Playa quedaban suspendidos hasta nuevo aviso.

VIDEO. Comunicaciones hace ver la peor versión de Municipal y se queda con el clásico Jorge Aparicio fue la figura con un doblete de goles en un partido donde el árbitro Walter López no tuvo su mejor desempeño.

¿Qué juegos de Liga Nacional se han visto afectados?

En los últimos 20 días, según el calendario de la Liga Nacional, solamente se disputarían dos fechas: 14 y 15, debido a la actividad de la Selección Nacional de Guatemala, que también se vio afectada en su eliminatoria con Montserrat a Copa Oro 2021.

La jornada 14 estaba para el fin de semana del 21 y 22 de marzo con estos partidos: Municipal vs. Mixco, Xelajú MC vs. Siquinalá, Antigua GFC vs. Malacateco, Santa Lucía Cotzumalguapa vs. Sanarate, Deportivo Iztapa vs. Cobán Imperial y Guastatoya vs. Comunicaciones.

Y la número 15 (3, 4 y 5 de abril), es decir, el presente fin de semana, eran: Siquinalá vs. Municipal, Comunicaciones vs. Deportivo Iztapa, Cobán Imperial vs. Malacateco, Mixco vs. Guastatoya, Sanarate vs. Xelajú MC y Santa Lucía Cotzumalguapa vs. Antigua.

¡OFICIAL! La liga nacional queda suspendida como medida de prevención por el COVID-19 Esta medida se toma luego de que la jornada 13 del Clausura 2020 se jugara a puerta cerrada.

Esto han perdido económicamente los equipos de futbol de la Liga

De lo que va el Clausura 2020, un total de 96 mil 598 aficionados asistieron a los 72 partidos en los diferentes escenarios deportivos, dejando una utilidad de un millón 320 mil 499 quetzales.

Con estos números, el ingreso promedio por partido en cada jornada es de Q18 mil 340 con 26 centavos, lo que representa un total de Q110 mil 041 con 58 centavos en la jornada.

Si tomamos en cuenta que la Liga Nacional no ha disputado dos jornadas en los últimos 20 días, esto significa que se ha dejado de percibir Q220 mil 083 con 16 centavos. Dinero que se espera recaudar cuando se reactiva la liga guatemalteca.

Y si lo desglosamos por equipos, sería un promedio de Q36 mil 680 con 52 centavos por equipo que no han ingresado a sus arcas en los últimos 20 días.

*Números calculados sobre 12 de las 13 jornadas, ya que en la última fecha solamente Deportivo Malacateco reportó su ingreso, el cual fue de una pérdida de Q15 mil.

#Clausura2020 | Jornada 13

Categoría Mayor

Malacateco 1 – 1 Iztapa

Afición: 0

Ingreso Q. 0

Gastos Q. 15,000

Saldo Q. – 15,000 pic.twitter.com/KKQgW8UusN — ligagt (@liga_gt) March 15, 2020

Selección Nacional también fue afectada por el COVID-19

Guatemala tuvo que haber jugado una eliminatoria ante Montserrat los días 26 y 31 de marzo, partidos que eran parte de la clasificatoria a Copa Oro 2021, pero debido a la actual situación, la Concacaf postergó dichos juegos.

Los mismos, en primera instancia debían celebrarse en la siguiente fecha FIFA, la cual era en el mes de junio, pero ayer, el máximo ente mundial oficializó que dichas fechas FIFA quedaron suspendidas.

Concacaf decide aplazar el partido entre Guatemala y Montserrat La decisión fue tomada debido a la alerta mundial de pandemia ocasionada por el Covid-19.

Por lo que la Concacaf se vio en la necesidad de informar que suspendía hasta nuevo aviso los partidos de la fase final (semifinales y final) de la Liga de Naciones Concacaf 2020, la Clasificatoria a la Copa Oro 2021 y un campeonato en el caribe que sería el próximo mes.

Con ello, Guatemala espera que en el segundo semestre del año ya pueda reactivar sus partidos, siempre y cuando, la Concacaf no decida otra forma de clasificación a Copa Oro 2021 y en su peor defecto cancelar en definitiva el máximo evento del área.

Selección de Guatemala sufre otro golpe de cara a Copa Oro 2021 El regreso de la bicolor cada día se ve más lejano ya que la Concacaf suspendió la Clasificatoria a la Copa Oro 2021 donde Guatemala jugaría ante Montserrat.

Con apoyo del periodista Wilber Colloy