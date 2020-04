VIDEO. Portero Pepe Reina cuenta su aterradora experiencia con el coronavirus

"Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos", dijo Pepe Reina, uno de los futbolistas que dio positivo por coronavirus.

Tras haber sido diagnosticado con COVID-19, el portero del Aston Villa optó por guardar cuarentena en Birmingham.

Reina narró los momentos más difíciles que ha vivido, en una entrevista con el “Corriere dello Sport”, donde contó su experiencia.

“Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que no acababa”, explicó.

“Me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar", agregó.