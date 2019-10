VIDEO. El portero español Pepe Reina hace el blooper de la Serie A 

El portero español, Pepe Reina, que juega en la Serie A, se volvió noticia este sábado con el AC Milan debido al gol que recibió ante el Génova.

Minutos antes de iniciar el partido, el cuadro rossoneri confirmó su 11, y ahí aparecía el juvenil Gianluigi Donnarumma, que se ha convertido en el referente con el Milan.

Pero muy cerca de empezar el partido se dio a conocer, de última hora, que el portero italiano sería baja.

Y su lugar lo ocuparía el español, campeón del mundo con España en el 2010, Pepe Reina.

Muchos especulan que se debió a problemas estomacales, pero el club no ha informado la razón de su ausencia.

🔁 A last-minute change to our starting XI: @PReina25 to replace @gigiodonna1

🔁 Cambio nella formazione rossonera: giocherà Reina al posto di Gigio#GenoaMilan #SempreMilan https://t.co/uE2dT7hzg5 pic.twitter.com/p8NqGX01qH

— AC Milan (@acmilan) October 5, 2019