Ajax rescinde el contrato de Abdelhak Nouri

El Ajax de Ámsterdam puso fin a la vinculación contractual con Abdelhak Nouri, víctima en julio de 2017 de lesiones cerebrales luego de una dolencia cardíaca durante un partido, informa el periódico holandés De Telegraaf.

Según el rotativo, el club tomó esta decisión debido a una cláusula en el contrato de Nouri que establece una renovación automática en las mismas condiciones a partir del 1 de julio.

Antigua gran esperanza del histórico club holandés, Abdelhak Nouri, de 22 años, se encuentra en estado vegetativo desde hace tres años.

La familia del joven acudió a la comisión arbitral de la Federación en junio de 2018, reclamando una indemnización al club para sufragar los cuidados que deberá recibir de por vida.

El Ajax aceptó poco después responsabilizarse por completo de las necesidades del jugador y presentó sus disculpas a la familia.

Durante un partido amistoso disputado en 2017 en Austria, el talentoso mediocampista de apenas 20 años sufrió una arritmia cardíaca que provocó que se desplomara en plena cancha.

Tras caer al suelo, fue asistido por los servicios médicos, quienes fueron capaces de reanimarle, y más tarde fue llevado en helicóptero a un hospital.

Tristemente, y después de varios días de informar a los seguidores sobre el estado de salud del jugador, el Ajax explicó que gran parte del cerebro de Nouri no funciona y que la posibilidad de recuperación de dichas funciones era "nula".

Según los doctores, esta falla podría haber sido causada por la falta de suministro de oxígeno al cerebro.

