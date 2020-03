Exfutbolista del Ajax despierta del coma y logra comunicarse por medio de señas

El panorama de Abdelhak Nouri parece encontrar una luz al final del túnel luego de tres años de sufrir un calvario junto a su familia.

Y es que según medios holandeses, el exjugador empieza a comunicarse con sus familiares mediante señas.

Nouri, sufrió una arritmia cardíaca durante un partido amistoso en Austria hace 3 años en un duelo entre el Werder Bremen y el Ajax.

Former Ajax midfielder Abdelhak Nouri is awake and communicating after coming out of a coma.

His brother told Dutch TV show 'The World Keeps Turning' that they watch football together and that he can react by moving his eyebrows ❤️ pic.twitter.com/bEQFthfb1e

