Carlos Ruiz: "como guatemaltecos debemos salir adelante, juntos y unidos"

Siempre pendiente de lo que sucede en Guatemala, Carlos "el Pescadito" Ruiz le ha enviado un mensaje a la población en estos momentos difíciles.

Ruiz Gutiérrez, máximo goleador en la historia de la Selección Nacional, es consciente de la difícil situación que se vive en el país por la crisis del coronavirus y las decisiones que se han tomado en pos de contener la pandemia.

Fue en las redes sociales del Gobierno de Guatemala donde se compartió lo que ha dicho el exdelantero.

No + fútbol, ahora toca seguir el jueguito de escoger, al mejor delantero, portero, defensa, volante, entrenador de la historia, mundo, siglo, década, año, mes, día etc etc.

— CR20FishWorldRecord (@FishCr20) March 21, 2020