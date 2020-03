Pelé: "Messi no es goleador, el mejor de todos soy yo"

El astro brasileño, ganador de 3 mundiales, Pelé concedió una entrevista al reconocido canal de youtube brasileño, 'Pilhado' el pasado fin de semana.

Pelé, tocó gran cantidad de temas, sin embargo el que más resaltó fue cuando le preguntaron sobre su faceta goleadora comparada con los futbolistas de la actualidad.

Además, el mítico ganador de 3 mundiales no se guardó nada y volvió a criticar al argentino, Lionel Messi.

Pele: Ronaldo the best player in the world but Pele was better than them all.

Brazilian legend Pele says Cristiano Ronaldo is the best player in the world, and that he is the greatest player in history.

The former striker gave an interview to YouTube channel Pilhado. pic.twitter.com/tm2e9Oybtw

— Mr. Phin (@TheBIackHermit) March 25, 2020