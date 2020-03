¿Cuáles son los riesgos de que se disputen los Juegos Olímpicos?

Si el Comité Olímpico Internacional es tan reticente a la idea de aplazar los Juegos de Tokio 2020 es porque llevarlo a cabo representa "un complejo rompecabezas", explica en una entrevista con AFP el exresponsable de marketing del COI, Michael Payne.

Este británico, que estuvo casi 20 años en ese cargo, transformó las finanzas y la imagen del COI, abriendo la puerta a los patrocinadores antes de pasar a hacer un trabajo similar para la Fórmula 1, entonces bajo la dirección de Bernie Ecclestone.

Payne subraya que el COI tiene poder para anular por completo unos Juegos Olímpicos, pero incluso ante la grave propagación del nuevo coronavirus, esta opción nunca estuvo sobre la mesa.

