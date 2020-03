Coronavirus obliga a cancelar la liga de Nueva Zelanda y declaran al nuevo campeón

El brote de coronavirus ha obligado a cancelar la liga de Nueva Zelanda y es la primera en nombrar un campeón.

Así lo comunicó el máximo ente del futbol neozelandés a través de un comunicado.

De esta manera Nueva Zelanda es la primera liga que nombra un campeón por la cancelación debido al brote de coronavirus.

NEWS 📰 | Due to safety concerns, the @ISPSHanda Premiership season has been concluded with @AucklandCity_FC declared as champions

