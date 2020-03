¡OFICIAL! La Eurocopa es aplazada y se jugará en 2021

Lo que era un secreto a voces, se ha hecho oficial esta mañana, la Eurocopa que debía disputarse este año ha sido aplazada.

Así lo decidió el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin en una reunión con el Comité Ejecutivo de dicho ente.

Además se tocó el tema de las ligas y las tentativas fechas cuando se podrían volver a reaunudar.

La UEFA ha decidido esta mañana aplazar la celebración de la Eurocopa hasta 2021, así como suspender competiciones de clubes, Champions League, masculina y femenina, y Europa League, cuando la pandemia del coronavirus permita su reanudación.

Para el aplazamiento de la Eurocopa, la UEFA ha de pedir permiso a la FIFA a través de un escrito.

La decisión, tomada desde Nyon por el presidente del organismo, el esloveno Alexander Ceferin, mediante una conferencia telemática con las 55 federaciones que lo componen.

La decisión servirá para evitar el descalabro económico que hubiera supuesto la suspensión de la Eurocopa, prevista del 12 de junio al 12 de julio en 12 países diferentes, así como de los torneos aún en disputa.

También se establecieron las nuevas fechas para las finales de dichas competiciones europeas.

La final de la Europa League se disputaría el próximo 24 de junio en la sede establecida.

Por su parte la final de la Champions League tendría su final el 27 de junio en la ciudad de Estambul.

