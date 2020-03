Club inglés organiza torneo de FIFA 20 mientras las ligas se encuentran suspendidas

Las ligas europeas no tendrán actividades hasta principios de abril, que es cuando se dará un dictamen para calendarizar el resto del campeonato.

Clubes como el Real Madrid, Valencia, Atalanta, entre otros han entrado en cuarentena por la gran cantidad de casos en dichos paises.

Un club inglés tuvo una grandiosa idea mientras el futbol se encuentra pausado por el COVID-19.

🤷‍♂️ Sure, connect four is cool but we’ve got a better idea!

We need 63 other teams to enter a knock-out FIFA 20 tournament.

To enter, all we need is the club to RT this tweet.

We will host a live draw this Tuesday…

🙏 for an away day to @ManCity #UltimateQuaranTeam #LOFC pic.twitter.com/7aycsrn48r

— Leyton Orient (@leytonorientfc) March 15, 2020