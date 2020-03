Wayne Rooney critica fuertemente el actuar de la Football Association por no prevenir el coronavirus

El exfutbolista del Manchester United, Wayne Rooney, criticó fuertemente el actuar de la FA y el gobierno inglés por el coronavirus.

Rooney asegura que, todo esto se pudo haber prevenido, sin embargo esperaron que hubiera un contagiado para cancelar todo.

Además, aseguró que están utilizando a los futbolistas como "conejillos de indias".

Wayne Rooney wasn't happy with the time it took football authorities to postpone matches due to the coronavirus pandemic 😡 #OptusSport pic.twitter.com/3AssWMs2I9

Wayne Rooney, escribió una columna para el periódico inglés "The Sunday Times", en el que tocó el reciente tema del coronavirus.

El jugador del Derby County, criticó duramente al gobierno inglés y a la FA por no actuar de manera rápida contra la ahora pandemia del coronavirus.

"Afortunadamente, el fútbol hizo la decisión correcta al final", escribió en el Sunday Times. "Tuvimos que poner la temporada en espera".

Delighted to be joining @thesundaytimes Sports section as a columnist, read my views on the Corona Virus and why it took Arteta’s illness for common sense action in Football. https://t.co/OSu76IyCnH

— Wayne Rooney (@WayneRooney) March 15, 2020