Christian Eriksen se queda en la calle; hotel donde se alojaba cerró por coronavirus

El futbol italiano sigue dependiendo de un hilo luego de que se suspendieran actividades hasta el mes de abril.

La Juventus de Turín se encontraba en la cima, previo a que se anunciara la suspensión del campeonato italiano.

Por el momento aún no hay una fecha exacta cuando se reanude la Serie A del 'país de la bota'.

Para la fortuna de Christian Eriksen , no ha sido contagiado por coronavirus, pese a que Italia es uno de los mayores epicentros del virus.

Sin embargo, corrió con la mala fortuna de ser desalojado de su hotel, ya que este cerró como medida de prevención por el coronavirus.

Christian Eriksen forced to leave Milan hotel over coronavirus outbreak as Inter star is put into isolation apartment pic.twitter.com/lo2cl0wyGW

— Futball News (@FutballNews_) March 15, 2020