Psicosis del coronavirus alcanza a futbolista de la Juventus, Paulo Dybala 

La actual psicosis que se vive por el virus Covid-19 ha llevado a informaciones falsas, y este jueves, el futbolista de la Juventus, el argentino Paulo Dybala, fue el centro de atención.

Varios medios de comunicación aseguraron que Dybala había dado positivo al Covid-19, por lo que de forma inmediata la falsa noticia se viralizó.

Ante ello, el periodista deportivo de la cadena ESPN, Andres Agulla, desmintió dichas versiones.

Lo cierto es que tras el caso confirmado de Covid-19 en la Juventus, con el futbolista Daniele Rugani, el primer contagio en la Serie A, todos los futbolistas de la Juventus deberán ser sometidos a pruebas próximamente.

La pareja de Dybala, Oriana Sabatini, confirmó al diario argentino Clarín, que ella y el futbolista permanecen en cuarentena por precaución ante el positivo de Rugani, así como ocurre con el mismo Cristiano Ronaldo.

"Estoy reportándome desde Torino. Ayer, tipo 11 y media, 12 de la noche, lo llamaron a mi novio para avisarle que a un compañero le dio positivo el test de coronavirus. Está bien. Nosotros estamos en cuarentena. Ya estábamos en cuarentena, pero con todo esto se puso más serio el tema. Ahora tenemos que esperar que les hagan el examen de coronavirus al resto los jugadores", aseguró Oriana, en diálogo con Intrusos.

El técnico del Arsenal, Mikel Arterta, dio positivo al nuevo virus que se ha convertido en una pandemia.

“El personal del Arsenal que tuvo contacto reciente con Mikel ahora se autoaislará de acuerdo con las pautas de salud del Gobierno. Esperamos que sea un número significativo de personas de Colney, incluido el equipo completo del primer equipo y el personal de entrenamiento, así como un número menor de personas de nuestra Academia Hale End, que también hemos cerrado temporalmente como medida de precaución”.

Además, el Arsenal mencionó que “esperamos que aquellos que no tuvieron contacto cercano con Mikel regresen a trabajar en los próximos días. Mientras tanto, nuestros centros de entrenamiento de Colney y Hale End se someterán a una limpieza profunda y nuestros otros sitios del club funcionarán normalmente”.

Horas antes, la Premier League había anunciado que su jornada para este fin de semana se desarrollaría con normalidad.

Pero tras el positivo de Mikel emitió un nuevo comunicado donde expresa:

