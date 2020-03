UEFA suspende la Champions League y Europa League por coronavirus

Esta mañana se confirmó que la RFEF suspendió el campeonato español por al menos dos semanas.

Un jugador del Real Madrid Baloncesto dio positivo en una prueba de coronavirus y fue puesto en cuarentena.

Junto a él, todos los jugadores del Real Madrid (baloncesto y futbol) también fueron puestos en cuarentena.

La UEFA comunicará en breve que el avance del coronavirus le obliga a parar la Champions y la Europa League.

Por lo tanto la semana que viene no se disputarán los partidos que el Real Madrid tenía que disputar ante el Manchester City ni tampoco el del Barça frente al Nápoles.

La UEFA, ahora sí, valora muy seriamente aplazar la Eurocopa al verano de 2021, lo que obligaría a la suspensión de la Liga de Naciones y del Mundial de Clubes.

Las cinco primeras ligas de Europa (España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia) mantienen en este momento una videoconferencia con Giorgio Marchetti, director de competiciones de la UEFA.

Esto, para resolver el colapso que esto supone para el calendario. Aunque Ceferin se niega en redondo a reconocer la única solución posible, el aplazamiento de la Eurocopa, es cuestión de tiempo que el presidente de la UEFA ceda y el torneo de selecciones pase al próximo verano.

En el máximo torneo de clubes son 4 los partidos que no se disputarán debido a los recientes casos de coronavirus.

Esto pordría repercutir en una cancelación del torneo, algo que nunca se ha dado desde la creación del mismo.

Los duelos suspendidos son los siguientes:

BREAKING: UEFA are reviewing whether to suspend the Champions League and Europa League due to the coronavirus.

