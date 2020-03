UEFA suspende dos encuentros de Europa League por coronavirus

La UEFA ha tomado una decisión luego de las disposiciones de clubes españoles e italianos por no jugar los encuentros de octavos de final.

El máximo ente del futbol europeo ha decidido posponer dos partidos que se iban a disputar este jueves por la Europa League.

En dichos encuentros involucraba a clubes españoles e italianos, países con cientos de casos de coronavirus.

Como resultado de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas ayer por las autoridades españolas, los siguientes partidos de #UEL no tendrán lugar mañana como estaba previsto.

El duelo entre Sevilla vs Roma y el encuentro entre Inter de Milan vs Getafe han sido pospuestos por petición de los clubes.

Esto luego de las restricciones del gobierno italiano para poder salir e ingresar al 'país de la bota'.

La AS Roma, a través de sus redes sociales confirmó este miércoles que no viajarían a territorio español, debido a el decreto que emitió el gobierno italiano.

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA

— AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020