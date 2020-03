UEFA da a conocer las sedes de sus próximas finales europeas

La UEFA dio a conocer este lunes a través de un congreso en Ámsterdam las sedes para la próximas competiciones europeas.

2022 y 2023 son los años establecidos por el congreso para las próximas competiciones.

Entre estos torneos se encuentran la Supercopa de la UEFA, Europa League, además de la Champion League femenina.

A través de un comunicado en sus redes sociales, UEFA dio a conocer las sedes para las próximas finales de competiciones europeas.

Estas son las siguientes:

La próxima reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA tendrá lugar en Gdansk (Polonia) el 27 de mayo de 2020, antes de la final de la UEFA Europa League.

Por otra parte, las finales de esta temporada en torneos UEFA se disputarán en las siguientes sedes:

Estambul albergará nuevamente una final de Champions League después de 15 años.

La mítica final se dio entre el Liverpool y Milan, en la famosa final denominada "El milagro de Estambul".

El Juventus Stadium, con capacidad para 41.500 espectadores, se inauguró en 2011 en el lugar donde se encontraba el antiguo Stadio delle Alpi. Albergó la final de la UEFA Europa League en 2014.

Será la segunda vez que la final de la UEFA Women's Champions League se juegue en Italia después de que el Stadio Città del Tricolore de Reggio Emilia fuera la sede del partido decisivo de 2016 entre el Lyon y el Wolfsburgo. Un total de 39.027 espectadores, récord de asistencia de un partido femenino en Italia.

El estadio del PSV, inaugurado en 1910 y con capacidad para 35.000 espectadores, tiene un largo historial de partidos importantes. En él se han disputado las finales de la Copa de la UEFA de 1978 (partido de vuelta) y 2006, el partido de vuelta de la Supercopa de la UEFA de 1988 y tres partidos en la UEFA EURO 2000.

El 6 de Abril de 2018, 30.238 personas presenciaron en el estadio del PSV Eindhoven como Holanda derrotó a Irlanda del Norte en su camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Un récord de asistencia para cualquier partido de clasificación femenino organizado por la UEFA. Posteriormente, el 2 de junio de 2019, 30.640 personas (mayor asistencia en un partido femenino en Holanda) vieron a su selección enfrentarse a Australia en un partido amistoso.

🏆 NEWS: The 2023 @UWCL final will be played at PSV Eindhoven’s stadium in the Netherlands. ⁣🇳🇱 ⁣

⁣#UWCL #UEFAExCo pic.twitter.com/zOC9BWMa9g

— UEFA (@UEFA) March 2, 2020