Futbolista alemán dio positivo en prueba de coronavirus

Un nuevo caso de coronavirus se ha dado a conocer en la Bundesliga 2, específicamente en el Hannover 96.

Se trata del defensor alemán, Timo Hubers, quien se habría contagiado en un evento el pasado fin de semana.

El club confirmó la noticia a través de un comunicado y toda la plantilla será sometida a pruebas.

Por medio de sus medios de comunicación social, el club confirmó que el defensor central de 23 años dio positivo en coronavirus.

Hübers se infectó en un evento en Hildesheim el sábado por la noche.

Dado que el jugador de 23 años no ha tenido contacto con sus compañeros de equipo desde la infección, que puede localizarse con precisión, no se puede suponer que sus compañeros de equipo se hayan infectado con él.

"Sin embargo, actuamos de manera responsable: el equipo profesional completo, el equipo de entrenamiento y el personal se hacen pruebas de detección del virus como medida de precaución".

. @Hannover96 have confirmed that defender Timo Hubers has tested positive for #coronavirus ! 😱 #Hannover96 https://t.co/8hiFch8piW

El director deportivo del Hannover 96, Gerhard Zuber habló mediante el comunicado y explicó la situación que vive Hubers en estos momentos.

Afirma, que el defensor central de 23 años se ha comportado a la altura después de ser notificado.

BREAKING | Hannover 96 centre-back Timo Hubers has tested positive for Coronavirus.

The player is in quarantine and the entire squad will now undergo a coronavirus test. [SkySports] pic.twitter.com/C8yusQHorP

— vumaSPORT (@vumaSPORT) March 11, 2020