PSG vs Borussia Dortmund se jugará a puerta cerrada por coronavirus

El Departamento de Salud de Francia tomó una drástica decisión con respecto al duelo entre PSG y Borussia Dortmund.

Dicho duelo se disputará a puerta cerrada por el gran crecimiento de casos de coronavirus en el país francés.

El duelo de ida lo ganó el Dortmund 2-1 en Signal Iduna Park, dicho duelo se disputó con afición.

El partido de vuelta de octavos de final de la Champions entre el PSG y el Borussia Dortmund se disputará el miércoles en París a puerta cerrada, debido a la epidemia de coronavirus, anunció este lunes la prefectura de policía de París.

"Coronavirus: en aplicación de las medidas anunciadas en el consejo de defensa ayer por la tarde, el prefecto de Policía decidió que el partido PSG-BVB se disputará a puerta cerrada", tuiteó la prefectura.

Privado de una última prueba el sábado en el duelo liguero ante el Estrasburgo, aplazado por la epidemia de coronavirus, el PSG, que perdió 2-1 en la ida en Alemania, deberá jugar sin el apoyo de su público el miércoles en el Parque de los Príncipes.

Según el último balance oficial, mil 126 personas han sido contagiadas por el nuevo coronavirus en Francia, y 19 resultaron fallecidas.

Los parisinos buscarán una remontada en su estadio cuando enfrenten al Borussia Dortmund en los octavos de final de Champions League.

En el encuentro de ida los alemanes salieron avantes con un doblete del sorprendente Erling Haaland.

Por su parte, Neymar anotó el gol del descuento, con el que los parisinos aún se mantienen con vida.

Important information for the upcoming matches in Paris and in Dortmund 📝

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 9, 2020