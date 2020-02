Formula 1 confirma la suspensión del Gran Premio de China

La epidemia del coronavirus ya ha cobrado cientos de víctimas mortales desde que se dio a conocer la enfermedad.

Es China el país donde surge dicha epidemia, que ya se ha expandido a varios países asiáticos.

Por su parte, países de América, como: México y Estados Unidos ya han reportado casos de coronavirus en algunos aeropuertos.

A través de un comunicado en su página web, las autoridades de la Fórmula 1 confirmaron que el Gran Premio de China queda suspendido.

Esto debido a los casos de coronavirus en el país asiático que se han expandido en algunos países asiáticos.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak

F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event

We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV

— Formula 1 (@F1) February 12, 2020