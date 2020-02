Guatemala logra histórica posición en la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-18

Una nueva alegría cosechó el combinado nacional de softbol masculino sub-18 en la Copa del Mundo de Softbol que se disputa en Nueva Zelanda.

Guatemala logró pasar de fase de grupos donde quedaron en la tercera posición del grupo B, después de derrotar a México.

Con dicho resultado, Guatemala disputaría una ronda final donde los 6 clasificados se enfrentarían todos contra todos en un round robin.

Guatemala logró cerrar una gran participación en el certamen al lograr terminar en la sexta posición de doce participantes.

El combinado nacional tuvo una gran participación donde le jugó de tú a tú a los candidatos al título.

Los peloteros disputaron un round robin, donde lastimosamente perdieron todos los partidos y se esfumaron sus posibilidades de clasificarse a la final.

Who will take up the remaining slots? Stay tuned TOMORROW as the final four teams battle for the title of the world champion🏆 at the #U18SoftballMWC🥎! pic.twitter.com/OtCslgY05S

— WBSC Softball 🥎 (@WBSCsoftball) February 29, 2020