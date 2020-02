¡Histórico! Guatemala logra clasificar a la siguiente ronda de la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-18

El combinado guatemalteco de softbol masculino sub-18 logró un hito histórico en la Copa Mundial de categoría que se disputa en Nueva Zelanda.

Guatemala necesitaba de una victoria para clasificar a la siguiente ronda de dicha competición.

Los jóvenes no dececpcionaron y lograron un histórico triunfo que enorgullece a todo el pueblo guatemalteco.

Victoria sobre el combinado mexicano

Otra brillante actuación del pitcher Diego Morales fue determinante para que Guatemala derrotara a México.

Morales logró su tercer triunfo del torneo siendo uno de los más consistentes en ese rubro.

En estadísticas, es únicamente superado por los pitchers de Japón y Australia, que lograron 5 victorias.

De esta manera Guatemala consumó su tercera victoria del certamen que le valió para clasificar a la siguiente ronda.

Previamente había derrotado a los combinados de Dinamarca y Estados Unidos.

Por su parte, cayó dos veces, perdió contra Japón y contra la anfitriona que es Nueva Zelanda.

Palabras del coach

El entrenador del combinado nacional, Julio Albizures concedió unas palabras para la organización.

Afirma que" hay que mantener la humildad y los pies sobre la tierra para afrontar los siguiente duelos".

"Hay que superar lo que hicimos en la primera ronda y ahora nuestro objetivo es meternos entre los tres primero", comentaba el coach del combinado nacional.

El próximo duelo de Guatemala será contra el combinado de Australia que finalizó con 5-0 en la ronda previa.

Guatemala jugará un "Super Round" donde hay 6 países que se enfrentarán todos contra todos.

Los primeros dos lugares clasifican a la final, por su parte el tercer y cuarto puesto jugarán un partido por el tercer lugar.