VIDEO. Técnico de Comunicaciones, Mauricio Tapia, reconoce no haber tenido un plan B

El estratega de Comunicaciones, Mauricio Tapia, habló a un día del debut de su equipo en el torneo Clausura 2020, y de los errores cometidos en el certamen anterior, donde fueron eliminados por Municipal en semifinales.

Casi un mes después de la eliminación dolorosa en el clásico guatemalteco, Tapia se refirió a los aprendizajes que le dejó el Apertura y qué hacer para no equivocarse en el nuevo torneo.

“Yo con mi llegada al club intenté trabajar sobre un sistema de juego, y armé un equipo en función a eso, y no tuve en cuenta un plan b”, dijo.

Añadió: “Cuando se me lesionaron los jugadores importantes para este sistema de juego tuve que meter un ‘volantazo’ para cambiar y adaptarme a las características de juego que me habían quedado: el funcionamiento no fue bueno”.

“Fue una equivocación mía”, señaló Tapia tras el entreno matutino de los albos en el estadio Cementos Progreso de zona 6, el cual se hizo a puerta cerrada.

Asimismo, el estratega sudamericano recordó que no contemplaba con lo que ocurrió con Ángel Rodríguez, José Contreras, Alejandro Galindo, Cristian “Checa” Hernández y Stefano Cincotta.

¿Qué le espera a Comunicaciones para el duelo ante Xelajú?

Los albos juegan este sábado a las 17:00 horas en el estadio Doroteo Guamcuh Flores ante Xelajú MC, en ese sentido, Mauricio Tapia comentó: “En el análisis previo creemos que está bastante fortalecido”.

Tapia: “Nosotros el torneo pasado fuimos el mejor visitante, y pecamos con nuestra inconsistencia de locales. Mañana arrancamos el torneo de local y tenemos que tratar de arrancar fortalecidos”.

Comunicaciones busca rescatar la campaña tras quedar eliminados en semifinales de la Copa Premier 2019 y Apertura 2019; solo clasificó a Liga de Campeones de la Concacaf.

Tapia recuerda que el equipo tiene “muchas cosas positivas”, pero es realista que con Comunicaciones “lo que sirve es ganar”.

“En este semestre debemos buscar cosas importantes, sino seguiremos poniendo en tela de duda con todo lo que se genera”, puntualizó.

Por esto cerró su cuenta de Twitter

Otro de los temas consultados a Mauricio Tapia fue sobre el cierre de su cuenta en Twitter, donde previo al mismo, bloqueó a varias personas por las críticas que recibía tras los partidos.

“No me parece sano que las redes sociales sirvan para insultar a la gente. No quiero pertenecer a esa parte. Mi idea era otra y no funcionó, entonces la cierro, así de simple”, aseveró el entrevistado.