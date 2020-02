VIDEO. Guatemala derrota a Estados Unidos en la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-18

El combinado nacional de Guatemala de softbol sub-18 logró sacar una importante victoria ante su similar de Estados Unidos.

En un apasionante encuentro, Guatemala logró su segunda victoria en el certamen que se celebra en Nueva Zelanda.

Con este resultado, la escuadra nacional buscará mantenerse en sintonía, para clasificar a la siguiente ronda.

Diego Morales showed his own tricks as he fired 1⃣3⃣ strikeouts for @SOFTBOLGUA 's 🇬🇹 second W at the #U18SoftballMWC . pic.twitter.com/oq5yyPfMVy

De la mano del pitcher, Diego Morales, Guatemala logró su segunda victoria en el certamen que se celebra en Nueva Zelanda.

Morales, también fue esencial en la apabullante victoria contra su similar de Dinamarca en la primera jornada.

Estados Unidos, se vio inoperante ante la gran actuación del pitcher nacional.

La jugada clave se dio en la parte alta de la primera entrada, Guatemala ganaba 1-0 en ese momento.

El turno al bat, lo tenía el primera base, Alejandro Rojas, con las tres bases ocupadas por jugadores guatemaltecos.

Un maravilloso impacto del primera base nacional, finalizó con un doble, que le permitiría a Guatemala anotar dos carreras.

Desde ese momento, el cuadro guatemalteco se haría dueño del partido y aumentarían la ventaja en el encuentro.

Guatemala ganaría el duelo con un marcador final de 10-3, ante uno de los rivales más duros del grupo.

De esta manera el combinado nacional, volvería a la senda del triunfo , luego de caer en la segunda jornada contra la selección japonesa.

Guatemala obtuvo su segundo triunfo, luego de haber derrotado de manera contudente a Dinamarca en la primera jornada.

El marcador finalizó con un abultado 16-1.

Tras la gran victoria sobre el conjunto estadounidense, Guatemala se coloca en la segunda posición del grupo B.

Únicamente son superados por Japón, escuadra que ha ganado los tres encuentros que ha disputado.

Check out how Day 3 finished at the #U18SoftballMWC Softball in Palmerston North. @SoftballOz 🇦🇺 and @JSAteamJAPAN 🇯🇵 remain on top of their group with a perfect win:loss card. pic.twitter.com/yGFnApucvS

— WBSC Softball 🥎 (@WBSCsoftball) February 24, 2020