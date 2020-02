VIDEO. Guatemala cae contra la anfitriona Nueva Zelanda en la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-18

El seleccionado de Guatemala tuvo un digno partido contra la anfitriona Nueva Zelanda en la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-18.

Pese a que el resultado no fue el esperado, el combinado de softbol cayó con dignidad ante una de las selecciones favoritas.

Pese al descalabro, Guatemala aún tiene amplias posibilidades de clasificar a la siguiente ronda del campeonato.

El combinado nacional cayó contra su similar de Nueva Zelanda, en el encuentro que dio inicio a las 12:30 de la madrugada de este martes.

En esta ocasión el pitcher nacional, Diego Morales no tuvo su mejor actuación en lo que se lleva disputado del torneo.

Morales permitió nueve hits que derivaron en las 8 carreras del conjunto neozelandés.

🇬🇹GUA Leads 4-1 over 🇳🇿NZL with 2 runs at the top of the 2nd @SOFTBOLGUA #U18SoftballMWC pic.twitter.com/rNv8A0x1pT

— WBSC Softball 🥎 (@WBSCsoftball) February 25, 2020