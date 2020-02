VIDEO. Guatemala cae ante Japón en la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-18

La selección guatemalteca concluyó su segundo partido en la Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC Sub-18, donde cayó 1-12 carreras ante el combinado de Japón.

Hibiki Ikeda solamente necesitó de cuatro entradas para vencer a los bateadores guatemaltecos.

El ganador fue el japonés Kokil Yagi y el perdedor el connacional Diego Morales.

