Miércoles de Champions League, así se disputarán los encuentros

El martes arrancaron los octavos de final de la Champions League con grandes sopresas en los duelos ya disputados.

De la mano de Saúl Ñiguez, el Atlético de Madrid derrotó al Liverpool en el estadio Wanda Metropolitano.

Por su parte el sorprendente Erling Haaland anotó un doblete para darle la victoria al (2-1) Borussia Dortmund sobre el Paris Saint-Germain.

Hoy habrán duelos vibrantes en los octavos de final de la Champions League.

El primero es el encuentro entre el Tottenham Hotspur y el RB Leipzig que se disputará en tierras londinenses.

Sin duda alguna, el Leipzig llega en mejor momento que los dirigidos por José Mourinho.

Sin embargo Mourinho es un técnico con experiencia en dicha competición y buscará salir avante en la serie.

Pese a que el Tottenham es el gran favorito para clasificar a la siguiente ronda, cuentan con un par de bajas muy importantes.

Se trata del inglés, Harry Kane, quién probablemente se pierda el resto de la temporada, por lo que su enfoque será llegar a la Eurocopa 2020.

If Spurs has cover, I’d agree 🤦🏼‍♂️. #NoStrikers

Hoddle insists there is no hurry for Harry Kane to return after injury https://t.co/YMYawyvDO7 via @MailOnline

— Simon J Chivers Ⓥ (@SimonJChivers) February 18, 2020