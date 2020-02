Robin Betancourth pide disculpas por señal en el partido contra Municipal

En el marco de la jornada 8, Antigua y Municipal vivieron un partido vibrante y lleno de polémica.

Por parte del cuadro antigüeño anotó Josué Martínez quién había puesto por delante a los panzas verde.

Posteriormente, Alejandro "gambetita" Díaz anotaría el gol del empate y se ganaría los abucheos.

En partido se desarrollaba con normalidad en el estadio Pensativo en la parte complementaria.

Según Betancourth (a través de Instagram), un grupo de aficionados rojos le empezaron a insultar en reiteradas ocasiones.

El delantero no soportó la situación y les respondió con una señal que se hizo viral en redes sociales.

Esta mañana el jugador de Antigua pidió perdón con los siguientes mensajes:

Citando un pasaje biblíco y con un texto, el delantero nacional se arrepintió a través de redes sociales.

Betancourth escribió el siguiente mensaje:

"Y0 no soy ningún pandillero, es una señal que no le veo nada de malo, uno recibe insultos en todos los partidos…

…Yo creo plenamente en Dios y pues a veces me salgo de mis casillas, pero es normal en todo el mundo, las personas tenemos nuestro carácter…

…A la afición de Antigua que se fijó en eso les pido disculpas, ellos saben que habían aficionados del equipo contrario maltratándome".

Minutos después compartiría otra historia a través de Instagram, donde admite que se equivocó.

Sin embargo también criticó el actuar de un grupo de aficionados rojos contra su persona:

"Me equivoqué, lo acepto, no fue lo mejor que pude haber hecho ante la afición roja, que me estaba insultando desde el minuto 35 que salimos a calentar.

Pido disculpas a las familias presentes y a sus niños, siempre he tratado de dar lo mejor de mi y ser un ejemplo", contextualizaba Betancourth.