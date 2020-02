Barcelona busca una nueva victoria frente al Getafe

Se juega el partido entre FC Barcelona y Getafe en el Camp Nou por la fecha de la Liga.

Las cosas poco a poco le comienzan a salir al cuadro azulgrana de la mano de Quique Setién.

Fue más que su adversario durante los primeros 45 minutos y lo plasmó en el marcador.

A pesar de tener mayor volumen de juego que e Getafe, el Barcelona tardó en abrir el marcador.

En una vistosa jugada, Samuel Umtiti le dio el balón a Lionel Messi, quien sin mirar prolongó la pelota a Griezmann, que ante la salida de Soria definió y abrió el marcador al 33'.

