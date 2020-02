Jorge Vega buscará en Australia su clasificación a los Juegos de Tokio 2020

View this post on Instagram

Lunes 23: el trabajo sigue y vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, siempre confiando que todo trabajo vale la pena y dará frutos. "TÚ TIENES EL TALENTO Y YO TENGO EL DON DE NO DARME POR VENCIDO" #hardwork #beast #vault #teamherbalife #herbalife24