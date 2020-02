VIDEO. Jorge Vega envía un mensaje de concientización a universitarios

El gimnasta guatemalteco Jorge Vega volvió a demostrar su interés por tener una mejor Guatemala, esta vez su mensaje fue dirigido a universitarios.

El deportista fue protagonista en el Welcoming Tournament Unis 2020.

Este es un torneo de bienvenida que se lleva a cabo para el inicio del ciclo de la Universidad del Istmo.

Vega entregó el fuego olímpico al rector Manuel Ángel Pérez, quien inauguró el ciclo.

Así, el atleta aprovechó para enviar un mensaje de concientización a los estudiantes.

Les deseo mucha suerte y los motivo a que no seamos indiferentes a los problemas del país”, expresó Vega.

Y continuó diciendo que “todos juntos contribuyamos a una mejor Guatemala”.

Cabe recordar que Jorge Vega se ha convertido en uno de los atletas más destacados de nuestro país.

Pero no solo se debe a sus logros deportivos, que no son pocos, sino por su capacidad de ser la voz de los que muchos callan.

En más de una oportunidad, Vega se ha esforzado por expresar con respeto su punto de vista sobre la política nacional.

Y fue durante la gestión del gobierno del expresidente Jimmy Morales, que Vega rompió el silencio.

“Desde hace muchos años la educación no ha cambiado, la salud no ha mejorado, la desnutrición no ha cesado y la seguridad ha empeorado”.